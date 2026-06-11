مصرع 22 عسكريا جراء تحطم مروحية في باكستان

Damla Delialioğlu, Mahmut Nabi
11 يونيو 2026•تحديث: 11 يونيو 2026
أنقرة/ الأناضول
لقي 22 عسكريا باكستانيا مصرعهم في حادث تحطم مروحية تابعة للجيش في منطقة آزاد جامو وكشمير ذاتية الحكم.
وبحسب مراسل الأناضول، سقطت المروحية من طراز "مي – 17" قرب مدينة مظفرآباد نتيجة عطل فني بعد إقلاعها أمس الأربعاء.
وعقب الحادث تم إطلاق عمليات بحث وإنقاذ انتهت بالعثور على جثث جميع من كانوا على متنها.
وأفادت مصادر باكستانية للأناضول أن 22 عسكريا لقوا مصرعهم في الحادث، بينهم عقيد ورائدان.
وأوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن تحطم المروحية، فيما اُقيمت مراسم تشييع لضحايا الحادث.