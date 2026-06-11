قرب مدينة مظفرآباد نتيجة عطل فني بعد إقلاعها أمس الأربعاء

مصرع 22 عسكريا جراء تحطم مروحية في باكستان قرب مدينة مظفرآباد نتيجة عطل فني بعد إقلاعها أمس الأربعاء

أنقرة/ الأناضول

لقي 22 عسكريا باكستانيا مصرعهم في حادث تحطم مروحية تابعة للجيش في منطقة آزاد جامو وكشمير ذاتية الحكم.

وبحسب مراسل الأناضول، سقطت المروحية من طراز "مي – 17" قرب مدينة مظفرآباد نتيجة عطل فني بعد إقلاعها أمس الأربعاء.



وعقب الحادث تم إطلاق عمليات بحث وإنقاذ انتهت بالعثور على جثث جميع من كانوا على متنها.

وأفادت مصادر باكستانية للأناضول أن 22 عسكريا لقوا مصرعهم في الحادث، بينهم عقيد ورائدان.

وأوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن تحطم المروحية، فيما اُقيمت مراسم تشييع لضحايا الحادث.

