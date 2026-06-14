مصرع 12 شخصا إثر تحطم طائرة صغيرة بولاية ميزوري الأمريكية

نيويورك/ الأناضول

لقي 12 شخصاً حتفهم جراء تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميزوري الأمريكية، وفق ما أعلنت عنه السلطات المحلية.

وأفاد بيان صادر عن دورية الطرق السريعة في ولاية ميزوري (وسط)، الأحد، بأن الطائرة المنكوبة سقطت بالقرب من مطار "بِتلر ميموريال" ، الواقع على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة كانساس سيتي.

أوضح البيان، أن الطائرة كانت تقلّ مجموعة من الأشخاص الراغبين في ممارسة رياضة القفز بالمظلات، حيث سقطت في أحد الحقول المحيطة بالمطار في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها واشتعالها بالكامل.

وأكدت السلطات أن الحادث أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 12 شخصا.



وأشارت إلى أن التحقيقات الفيدرالية والمحلية لا تزال جارية للكشف عن الأسباب الكامنة وراء سقوط الطائرة.

