القارب كان يقل نحو 60 مهاجرا غير نظامي وانقلب قبالة سواحل جزيرة مالطا، بحسب وسائل إعلام إيطالية..

مصرع 11 مهاجرا وصيادون أتراك ينقذون العشرات قبالة مالطا القارب كان يقل نحو 60 مهاجرا غير نظامي وانقلب قبالة سواحل جزيرة مالطا، بحسب وسائل إعلام إيطالية..

روما/ الأناضول

لقي 11 مهاجرا مصرعهم إثر غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل جزيرة مالطا في البحر المتوسط، فيما جرى إنقاذ عشرات المهاجرين من قبل صيادين أتراك في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، الأحد، نقلا عن مصادر في خفر السواحل الإيطالي، أن القارب الذي كان يقل نحو 60 مهاجرا غير نظامي انقلب على بعد يتراوح بين 45 و50 ميلا بحريا جنوب جزيرة مالطا.

وأشارت إلى أن سلطات مالطا طلبت المساعدة من خفر السواحل الإيطالي، الذي أرسل فرقا إلى الموقع، حيث انتشلت جثث الضحايا من البحر وبدأت عمليات البحث عن مفقودين.

وكان الصيادون الأتراك الموجودون في المنطقة أول من تدخل لتقديم المساعدة، ما حال دون ارتفاع عدد القتلى في الحادثة.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها الصيادون الأتراك لحظات إنقاذ المهاجرين، حيث بدا أشخاص يواجهون خطر الغرق وهم يرددون التكبير، بينما كان الصيادون يلقون إليهم الحبال لسحبهم.

وبحسب معلومات أوردتها الصحافة الإيطالية، فقد تمكن الصيادون الأتراك من إنقاذ 48 مهاجرا.

بدوره، قال وزير الداخلية والأمن في مالطا، غلين بيدين غفيلد، في تدوينة له عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن 53 مهاجرا غير نظامي تم إنقاذهم، فيما جرى العثور على جثث 11 شخصا.

وأضاف بيدين غفيلد أن هناك حاجة إلى اتخاذ "خطوات أقوى" على مستوى أوروبا ضد مهربي البشر.

كما دعا إلى تطوير "نهج منسق" على مستوى البحر المتوسط في ما يتعلق بقضايا الهجرة، من أجل عدم تكرار مثل هذه المآسي.