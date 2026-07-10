حكومة إقليم الأندلس أجلت 1400 شخص من المنطقة التي شهدت أحد أكثر الحرائق مأساوية من حيث عدد الضحايا

مصرع 11 شخصا في حريق غابات جنوبي إسبانيا حكومة إقليم الأندلس أجلت 1400 شخص من المنطقة التي شهدت أحد أكثر الحرائق مأساوية من حيث عدد الضحايا

مدريد / الأناضول

لقي 11 شخصا مصرعهم في حريق غابات اندلع في بلدة لوس غاياردوس التابعة لمدينة ألميريا في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا.

وأفادت قوات الدرك وهيئة الحماية المدنية في بيان، بأن الحريق اندلع صباح الجمعة، في لوس غاياردوس وأسفر عن مصرع 11 شخصا على الأقل.

وأعلنت السلطات العثور في منطقة الحريق على 3 مركبات محترقة بالكامل، وبداخل كل منها جثة، إضافة إلى 8 جثث متفحمة أخرى قرب الطريق المؤدي إلى بلدة بيدار.

وأضافت أنه تم فتح تحقيق لتحديد هويات الضحايا، فيما يواصل فريق الطب الشرعي المتخصص في الكوارث إجراء المعاينات في موقع الحادث.

وأشارت إلى أن حريق لوس غاياردوس يعد من حيث عدد الضحايا، من أكثر حرائق الغابات مأساوية في تاريخ إسبانيا.



ويمكن مقارنته بحريق ريبا دي سايليسيس في محافظة غوادالاخارا الذي وقع في 17 يوليو/تموز 2005 وأسفر أيضا عن مصرع 11 شخصا.

من جانبها، أعلنت حكومة إقليم الأندلس إجلاء 1400 شخص من المنطقة المتضررة كإجراء احترازي، مؤكدة أن وحدة الطوارئ العسكرية تشارك في عمليات الإطفاء بواسطة 70 مركبة و200 عنصر.

كما تتواصل عمليات إخماد حرائق الغابات برا وجوا في محيط مدينة مالقة، إلى جانب الحرائق المشتعلة في ألميريا.