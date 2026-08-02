مصرع شخصين في تصادم مروحيتين لإطفاء الحرائق باليونان

إسطنبول/ الأناضول

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، الأحد، إثر تصادم مروحيتين لإطفاء الحرائق وسقوطهما خلال مشاركتهما في إخماد حريق غابات غربي العاصمة اليونانية أثينا.

وذكر جهاز الإطفاء اليوناني، في بيان، أن المروحيتين تصادمتا في الجو أثناء تنفيذ مهمة لإخماد النيران بمنطقة "بساثا"، ما أدى إلى سقوطهما.

وعقب الحادث، أطلقت السلطات اليونانية عملية بحث وإنقاذ للوصول إلى طاقمي المروحيتين.

وأفاد التلفزيون اليوناني الرسمي بأن قائد إحدى المروحيتين تمكن من التواصل مع مركز عمليات جهاز الإطفاء بعد الحادث.

وأضاف أن فرق الإنقاذ عثرت على القائد وفرد آخر من الطاقم مصابين بجروح خفيفة.

كما عثرت فرق البحث على فردي طاقم المروحية الثانية فاقدين للوعي.

وتم نقل أفراد طاقمي المروحيتين الأربعة إلى مستشفى القوات الجوية في أثينا.



جدير بالذكر أن المروحيتين أقلعتا من قاعدة "إليفسينا" الجوية غرب أثينا.

وأفادت مصادر طبية بوفاة فردي طاقم المروحية الثانية، وهما يوناني ودنماركي.

وأضافت أن الأطباء يواصلون علاج المصابين بجروح خفيفة اللذين نجيا، وهما يوناني وبريطاني.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن أسباب تصادم المروحيتين وملابساته.

** حرائق واسعة

وتشهد اليونان اندلاع 73 حريق غابات نشطا في مناطق متفرقة، أبرزها في البر الرئيسي ومحيط أثينا وفي منطقة فيوتيا وريثيمنو بجزيرتي كريت وباروس.

وتتركز الحرائق الأشد في محيط أثينا وفيوتيا، وتمتد من البر الرئيسي إلى عدد من الجزر.

ووفق بيانات الأقمار الصناعية، أتت النيران على أكثر من 5 آلاف و700 هكتار من الأراضي، بينها مساحات في منطقتي "ميلابيس" و"بريفيلي".