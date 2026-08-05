مصدر لبناني: تحسن بالمفاوضات مع إسرائيل وموقف إيجابي من واشنطن أفاد للأناضول بأن المفاوضات تناولت في يومها الثاني ملفات سياسية وعسكرية وحدودية وقدم لبنان "وثائق قاطعة"

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

كشف مصدر لبناني رسمي رفيع، الأربعاء، عن تحسن أجواء الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل، في يومها الثاني بالعاصمة الإيطالية روما، مشيدا بموقف واشنطن إزاء الطرح الذي قدمته بيروت بشأن مسألة الحدود.

وقال المصدر للأناضول إن أجواء اليوم الثاني، الأربعاء، من الجولة السابعة للمفاوضات "كانت أفضل بمراحل من اليوم الأول (الثلاثاء)".

وتأتي المفاوضات بالتزامن مع خروقات إسرائيلية شهدتها أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور، الأربعاء، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيّرة وحربية، وغارات وهمية وقصف استهدف مناطق في جنوبي البلاد.

وأشار المصدر اللبناني إلى أن الجانب الأمريكي نقل أجواء إيجابية، فيما لا يزال لبنان ينتظر جوابا من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن تجديد وقف إطلاق النار ووقف الخروقات.

وأوضح أن اليوم الثاني من المفاوضات شهد ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية، لافتا إلى أن البحث في الملفات الثلاثة اتسم بعمق أكبر مقارنة باليوم الأول.

** ملف الحدود

وفي مسار الحدود، قال إن الوفد اللبناني استكمل عرض موقفه بصورة معمقة، مقدما "كل الوثائق القاطعة" المتعلقة بتطور الحدود، بدءا من خط الهدنة وصولا إلى الخط الأزرق والواقع الحالي للحدود.

وقال المصدر إن الوفد اللبناني - يضم ضباطا وخبراء - عرض وسائل وأدلة ووثائق وخرائط مستندة إلى أرشيف الأمم المتحدة ومصادر أخرى، تغطي مراحل تطور الحدود منذ العام 1923 وحتى الوقت الراهن، بما في ذلك خط الهدنة وخط الانسحاب المعروف بـ"الخط الأزرق".

وأضاف أن العرض اللبناني كان "محكما وجديدا"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي قدم خلال الاجتماع "شهادة إيجابية" بشأن ما عرضه الوفد اللبناني، على أن يُستكمل البحث في هذه المسائل خلال المحادثات المقبلة.

و"خط الهدنة" هو الخط الفاصل الذي أُقر بموجب اتفاقية الهدنة بالعام 1949، التي توقفت بموجبها الأعمال القتالية الرسمية لحرب 1948، أما "الخط الأزرق" فهو الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بالعام 2000 للتحقق من انسحاب إسرائيل من لبنان.

** المناطق النموذجية

وفي المسار العسكري، أفاد المصدر اللبناني بأن البحث في موضوع "المناطق النموذجية" جرى عبر شقين.

ووقعت بيروت وتل أبيب "صيغة إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية.

وأوضح المصدر أن "الشق الأول يتعلق بالجانب العملي للعمل في المنطقتين التجريبيتين الحاليتين، ولا سيما في القرى المحاذية لفرون وزوطر، مع بحث إمكانية توسيع نطاق هذه المناطق بما يسمح باستكمال السيطرة عليها".

وأضاف: "أما الشق الثاني، فيتعلق بجدولة المناطق النموذجية، حيث تُطرح منطقتا الخيام وبنت جبيل بصورة جدية ضمن هذا المسار".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يعلن أي موقف تجاه إدراج الخيام وبنت جبيل ضمن المناطق النموذجية، سواء بالقبول أو الرفض.

وأوضح أن هناك آليات تقنية يجري وضعها فيما يتعلق بالعمل في هذه المناطق، في إطار البحث عن ترتيبات عملية لتنفيذ ما يتم التوصل إليه.

** تجديد وقف إطلاق النار

وفي المسار السياسي، قال المصدر إن البحث تركز على مسألة الطرف الثالث الذي سيتولى مهمة التحقق والمراقبة، مشيرا إلى أن الأمر لا يزال قيد البحث، في وقت أبدت عدة دول استعدادها للاضطلاع بهذه المهمة.

كما جدد لبنان موقفه الداعي إلى إعادة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروقات والعمل ضمن المنطقة الجنوبية، باعتبار ذلك أحد الملفات الأساسية المطروحة في المفاوضات، وفق المصدر.

وقال المصدر إن لبنان لا يزال بانتظار جواب من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن موقفه من تجديد وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي ينقل "أجواء إيجابية" بشأن مسار المفاوضات.

** الأسرى على جدول الأعمال

وفيما يتعلق بملف الأسرى، قال المصدر إنه إذا سمح الوقت خلال اليوم الثاني، فسيُبحث في المسألة، وفي حال تعذر ذلك فسيجري تناولها في اليوم الثالث من لقاءات روما، الخميس.

وبحسب المصدر، فإن الصورة العامة لليوم الثاني من المفاوضات تبدو "إيجابية نسبيا"، وهي "أفضل بكثير" من أجواء اليوم الأول، مع استمرار البحث في الملفات السياسية والعسكرية والحدودية، بانتظار مواقف أكثر وضوحا من الجانب الإسرائيلي، ولا سيما على المستوى السياسي.

وتجري الجولة السابعة من المفاوضات في روما برعاية أمريكية، في إطار مسار يهدف إلى بحث الملفات العالقة بين الجانبين، وسط استمرار المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات الأمنية والحدودية العالقة.