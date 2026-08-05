المفاوضات تجري رغم استمرار خروقات إسرائيل، وبعد توقيع اتفاق "صيغة الإطار" بين بيروت وتل أبيب في يونيو

مصدر لبناني: انتهاء اليوم الثاني من مفاوضات روما بين بيروت وتل أبيب المفاوضات تجري رغم استمرار خروقات إسرائيل، وبعد توقيع اتفاق "صيغة الإطار" بين بيروت وتل أبيب في يونيو

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

كشف مصدر لبناني، الأربعاء، عن انتهاء اليوم الثاني من جولة المفاوضات التي تجريها بيروت مع إسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.

وفي تصريحات للأناضول، قال المصدر إن "جلسات اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، التي جرت الأربعاء في روما، انتهت".

وانطلقت المفاوضات الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، وهي الجولة الثانية التي تستضيفها روما، بعد عقد خمس جولات سابقة في واشنطن، ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة.

وتأتي المفاوضات بالتزامن مع خروقات إسرائيلية شهدتها أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور، الأربعاء، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيّرة وحربية، وغارات وهمية وقصف استهدف مناطق في جنوبي البلاد.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال هجماتها الأخيرة مسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر رسمي لبناني للأناضول إن أجواء اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات "كانت أفضل بمراحل من اليوم الأول".

وأشار المصدر إلى أن الجانب الأمريكي نقل أجواء إيجابية، فيما لا يزال لبنان ينتظر جوابا من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن تجديد وقف إطلاق النار ووقف الخروقات.

وأوضح أن اليوم الثاني من المفاوضات شهد ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية، لافتا إلى أن البحث في الملفات الثلاثة اتسم بعمق أكبر مقارنة باليوم الأول.

وتجري المفاوضات رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية، وبعد توقيع اتفاق "صيغة الإطار" بين بيروت وتل أبيب في يونيو/ حزيران الماضي.

والأربعاء، قُتل مواطن لبناني وأصيب 12 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين جنوبي لبنان، فيما غادرت عائلات من بلدة المنصوري منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء، وسط تصعيد عسكري متواصل.

ووقعت بيروت وتل أبيب "صيغة الإطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، وتنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، التي أسفرت، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و250 آخرين.