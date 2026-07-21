مصدر عسكري إيراني: مضيق هرمز مغلق ونسيطر عليه بالكامل بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس"، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تواصل حركة السفن التجارية عبر المضيق..

إسطنبول/ الأناضول

أفاد مصدر عسكري إيراني، الثلاثاء، بأن مضيق هرمز مغلق أمام حركة السفن، وأن الوضع لن يتغير ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفه بـ"الأعمال العدائية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المصدر العسكري الذي لم يكشف عن اسمه، لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال المصدر إن مرور السفن عبر المضيق "غير مسموح به"، وإنه لن تُمنح أي تصاريح للعبور عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وادعى أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة القوات المسلحة الإيرانية.

غير أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أفادت، الثلاثاء، بتواصل حركة السفن التجارية عبر المضيق، مضيفة أن القوات الأمريكية ساعدت، منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية ونقل 450 مليون برميل من النفط الخام.



وأضاف المصدر العسكري الإيراني أن القرارات المتعلقة بإعادة فتح المضيق أو استمرار القيود ستُتخذ حصرا وفق التقييمات الأمنية والمصالح الوطنية الإيرانية.

وتابع أن الوضع لن يشهد أي تغيير ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفها بـ"الأعمال العدائية".



والاثنين، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني "محمد أكرمينيا"، إن سفن الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة في الهجمات على بلاده ستواجه مشكلات لدى مرورها بمضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعها الثاني، عقب انهيار وقف مؤقت للعمليات العسكرية بين الجانبين مطلع يوليو/ تموز الجاري.

ومنذ استئناف المواجهة، شنت الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، بينما ردت طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومنشآت أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.