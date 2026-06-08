مصدر عسكري إيراني: مستعدون لحرب طويلة ضد إسرائيل

طهران-إسطنبول/ الأناضول

قال مصدر عسكري إيراني إن طهران مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد ضد إسرائيل، متوعدا بتوجيه ضربات تستهدف مصالح الولايات المتحدة إذا استمرت المواجهة.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، الاثنين، عن مصدر عسكري إيراني قوله إن بلاده اتخذت جميع التدابير اللازمة لحرب طويلة مع إسرائيل.

وأشار إلى أن الرد على التحركات الإسرائيلية قد ينتقل إلى "مستوى أكثر تقدما".

وشدد على أن الولايات المتحدة "لن تتمكن من التهرب من مسؤوليتها عن أفعال إسرائيل، وستدفع الثمن".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري أن إيران سترفع مستوى استعداداتها الدفاعية والهجومية إلى الحد الأقصى.

وقال ذو الفقاري، في كلمة مصورة نشرتها وكالة "فارس" شبه الرسمية، إن إسرائيل تلقت "ضربات قاسية" خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة.

وأكد أن إيران وقوى "المقاومة" في المنطقة ستواصل التصدي لكل التهديدات والظروف، محذرا من أن استمرار الهجمات والأعمال العدائية سيقابل بـ"رد أشد".

وكانت إسرائيل قد شنت صباح اليوم هجمات على مناطق وسط وغرب إيران، أعقبتها سلسلة هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مناطق وسط وجنوب إسرائيل.

ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة لأيام عدة.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.

وردت إيران بشن هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما نفذت هجمات ضد ما قالت إنها أهداف أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.