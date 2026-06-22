المصدر لم يقدم للأناضول أي معلومات بشأن موعد عقد الجولة التالية من المحادثات

مصدر باكستاني: المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لم تنته بعد المصدر لم يقدم للأناضول أي معلومات بشأن موعد عقد الجولة التالية من المحادثات

أنقرة/ الأناضول

قال مصدر باكستاني إن المفاوضات الجارية في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لم تنتهِ بعد.

وأفاد المصدر الحكومي المطلع على مسار المفاوضات للأناضول، الأحد، بأن احتمال استئناف الجولة الثانية من المحادثات خلال اليوم نفسه يبدو ضعيفا.

ولم يقدم المصدر أي معلومات بشأن موعد عقد الجولة التالية من المحادثات.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر آخر مطلع على الملف للأناضول، بأن مسؤولين باكستانيين وقطريين يواصلون اتصالاتهم مع المفاوضين الإيرانيين، ويحاولون إقناعهم باستئناف المباحثات.

يشار إلى أن أولى الاجتماعات الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، انطلقت الأحد، في منتجع بورغنشتوك السويسري، بوساطة باكستانية وقطرية، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

ووفقا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية، فإن الوفد الإيراني غادر قاعة المفاوضات عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: "على إيران أن تمنع فورا القوى الوكيلة التابعة لها في لبنان من إثارة المشاكل، وإلا سنوجه إليها ضربة قاسية جداً كما فعلنا الأسبوع الماضي".

في المقابل، نقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أحد الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات، أن الوفد الإيراني لم يغادر موقع المفاوضات بسبب تهديدات ترامب، وأن المحادثات استمرت رغم تلك التصريحات.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.