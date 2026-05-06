مصدر إسرائيلي ينفي جهل تل أبيب بتطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران

ردا على تقرير لوكالة أنباء غربية أفاد بأن تل أبيب لم تكن تعلم بأن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران

إعلام إيراني نفى اقتراب التوصل إلى اتفاق، مبينا أن طهران لم ترد على المقترح الأمريكي الذي "يتضمن بنودا غير مقبولة"

وكالة "فارس" قالت إن مزاعم قرب التوصل لاتفاق لا تستند إلى واقع بل تهدف للتأثير على الأسواق وخفض أسعار النفط

نفى مصدر سياسي إسرائيلي صحة تقارير تحدثت عن عدم علم تل أبيب بتطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الاتصالات بين واشنطن وتل أبيب تتم بتنسيق واطلاع مستمر.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث الرسمية والقناة 12 الخاصة عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه.

وجاءت هذه التصريحات ردا على تقرير لوكالة أنباء غربية أفاد نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن تل أبيب "لم تكن على علم بأن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب ورفع الحصار عن مضيق هرمز".

إلا أن وسائل إعلام إيرانية نفت الأنباء الأمريكية بشأن اقتراب طهران وواشنطن من التوصل إلى اتفاق، مبينة أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي الذي "يتضمن بعض البنود غير المقبولة".

وبشأن ادعاء جهل تل أبيب بتطورات المفاوضات، قال المصدر السياسي الإسرائيلي: "لم يفاجئنا الأمريكيون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتصال دائم بالرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، ويعقدان محادثات شبه يومية".

وتابع: "اتضح لنا من المحادثات أن الرئيس ترامب متمسك بخطوطه الحمراء، وعلى رأسها إخراج المواد النووية من إيران".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي سيناريو، بما في ذلك العودة إلى القتال إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة وإيران "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات مفصلة.

وقال المسؤولون للقناة إن "البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا".

وذكرت القناة أن "الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية على نقاط عدة رئيسية خلال الساعات الـ48 القادمة".

واستدركت: "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد، لكن المصادر أفادت بأن هذه هي أقرب نقطة اتفاق وصل إليها الطرفان منذ بدء الحرب".

وعن تلك الادعاءات، ذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية أن المزاعم التي نشرتها وسائل إعلام مثل "أكسيوس" و"رويترز" لا تستند إلى واقع ميداني، بل تهدف إلى التأثير على الأسواق العالمية وخاصة خفض أسعار النفط.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.