مصادر باكستانية للأناضول: مشاورات مكثفة لصياغة اتفاق أمريكي إيراني مؤقت أحد المصادر أشار إلى أن الوفدين الباكستاني والقطري يجريان مشاورات مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين بهدف التوصل إلى توافق بشأن اتفاق مؤقت بين أطراف الحرب

إسطنبول/ الأناضول

كشفت مصادر في الحكومة الباكستانية للأناضول، السبت، أن باكستان وإيران وقطر تُجري مشاورات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وسط توقعات بإحراز "تقدم مهم" حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر، إن رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي زار العاصمة الإيرانية طهران، أجرى "مرتين على الأقل" خلال الساعات الـ24 الماضية، اتصالات هاتفية مع مسؤولين أمريكيين مفاوضين، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس.

وأشار أحد المصادر، طالبا عدم الكشف عن هويته، إلى أن الوفدين الباكستاني والقطري يجريان مشاورات مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين بهدف التوصل إلى توافق بشأن اتفاق مؤقت بين أطراف الحرب.

ووفقا للمصادر، فإن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن "مسودة نهائية"، إلا أنه من المتوقع إحراز "تقدم مهم" حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كما لفتت إلى أن بعض دول المنطقة على تواصل مع مسؤولين باكستانيين وقطريين موجودين حاليا في طهران، وأن هذه الدول جزء من المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للنص النهائي.

وذكرت المصادر، أن المفاوضات الحالية تركز على البرنامج النووي الإيراني ومسألة السفن العابرة عبر مضيق هرمز، غير أن إيران "تصر" على أن تتم مناقشة هذين الملفين في المرحلة الثانية من المفاوضات بعد التوصل إلى الاتفاق.

وأوضحت أن مقترحات الاتفاق المؤقت تشمل الوقف الفوري للحرب "على جميع الجبهات"، بما فيها لبنان، وإعادة فتح المضيق، ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، إلى جانب اقتراح بدء مفاوضات نووية في غضون شهر.

المصادر، كشفت أيضا أن قضايا الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات الدولية، وتعويض أضرار الحرب، يمكن أن تُناقش أيضا في محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي وقت سابق السبت، أجرى رئيس الأركان الباكستاني، في إيران، مباحثات مع رئيس البلاد مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان رئيس وفد التفاوض محمد باقر قالیباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.