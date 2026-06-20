على المستوى الفني، وفق ما أفادت به مصادر في الحكومة الباكستانية..

مصادر باكستانية للأناضول: محادثات واشنطن وطهران بسويسرا ستبدأ خلال يومين على المستوى الفني، وفق ما أفادت به مصادر في الحكومة الباكستانية..

إسطنبول/ الأناضول

أفادت مصادر في الحكومة الباكستانية للأناضول، السبت، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا ستبدأ بغضون يومين.

وقال مصدر إنه من المتوقع أن تبدأ محادثات على المستوى الفني بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا خلال "يوم أو يومين".

فيما قال مصدر أخر مطّلع على عملية الوساطة: "تجري باكستان، إلى جانب وسطاء آخرين، اتصالات مع الطرفين لإطلاق المرحلة التالية من اتفاق إسلام آباد، وذلك خلال لقاء متوقع في سويسرا خلال يوم أو يومين".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا التوصل، في 14 يونيو/حزيران 2026، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان، إلى اتفاق من 14 بندا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو 2026 بعد توقيعه إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان خلال فترة قريبة مفاوضات تستمر 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.