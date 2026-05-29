مصادر إيرانية تنفي التوصل لاتفاق نهائي مع واشنطن بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية عن مصادر مطلعة على المفاوضات مع الولايات المتحدة

أنقرة/ الأناضول

نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" نفيها توصل طهران لاتفاق مع واشنطن، خلافا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية (شبه رسمية)، نقلًا عن المصادر، التي قالت إنها "مطلعة على المفاوضات مع الولايات المتحدة"، أن ادعاءات ترامب الأخيرة بشأن اتفاق محتمل مع طهران غير صحيحة.

ووصفت المصادر الإيرانية تصريحات ترامب، بأنها "مزيج من الحقيقة والكذب".



واعتبرت أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى "استعراض نصر زائف".

كما أوضحت المصادر، أن نص التفاهم أُعدّ في إطار "التزام مقابل التزام"، مؤكدة أن طهران لم تصادق بعد على الاتفاق.

وأضافت أن مزاعم ترامب، بشأن فتح إيران لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة من دون فرض أي رسوم ليست صحيحة، وأن نص التفاهم لا يتضمن أي بند من هذا النوع.

وأشارت المصادر، إلى أن إيران ستعيد فتح المضيق وفق ترتيباتها الخاصة المحددة مسبقًا بعد رفع الحصار.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب، أنه سيحسم، في اجتماع بـ"غرفة العمليات" مع فريق الأمن القومي، اليوم، قراره النهائي بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي، السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

