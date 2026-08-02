مصادر إسبانية: 72 وفاة وعودة 73 ألف مهاجر من سبتة إلى المغرب بحسب ما نقلته وكالة "إيفي" الإسبانية عن مصادر أمنية..

إسطنبول/ الأناضول

ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى 72 شخصا، فيما بلغ عدد العائدين أكثر من 73 ألف مهاجر، بحسب مصادر أمنية إسبانية.

ونقلت وكالة "إيفي" الإسبانية عن مصادر أمنية، الأحد، أن عودة المهاجرين غير النظاميين من مدينة سبتة إلى المغرب لا تزال مستمرة.

وأوضحت المصادر أن نحو 73 ألفا و500 مهاجر غير نظامي عادوا من سبتة إلى المغرب منذ 30 يوليو/تموز الفائت، مشيرة إلى أن هذا العدد قد يشمل أيضا مهاجرين دخلوا المدينة قبل هذا التاريخ.

وكانت السلطات الإسبانية قد تدخلت في 30 يوليو/تموز الماضي لمنع أكثر من 800 مهاجر غير نظامي حاولوا السباحة من سواحل بلدة الفنيدق المغربية باتجاه مدينة سبتة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عقب الحادثة، أن الحكومة سخرت جميع مواردها المتاحة للتعامل مع الوضع، في ظل تدفق آلاف المهاجرين.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر القوات المسلحة في المنطقة لتعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة.

وتقع سبتة ومليلية على الساحل الشمالي للمغرب وتخضعان للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعهما.