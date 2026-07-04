شدد مشاركون إيرانيون في مراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي، التي أُقيمت في العاصمة طهران، على أهمية التمسك بـ"الوحدة والتضامن" من أجل إحباط أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل.

مشيعون لخامنئي: تماسك الإيرانيين أحبط أهداف واشنطن وتل أبيب شدد مشاركون إيرانيون في مراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي، التي أُقيمت في العاصمة طهران، على أهمية التمسك بـ"الوحدة والتضامن" من أجل إحباط أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل.

​​​​​​​طهران/ الأناضول

محمد نادري:

-الولايات المتحدة وإسرائيل فوجئتا بتضامن الشعب الإيراني وسنفشل أهدافهم بوحدتنا وتضامننا

أحمد نصيري نسب:

-واشنطن وتل أبيب اضطرتا عبر وسطاء لطلب وقف إطلاق النار، وهو إنجاز كبير تحقق

مير محمد أزادي:

-سنبقى هنا أكثر قوة من أي وقت مضى

شدد مشاركون إيرانيون في مراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي، التي أُقيمت في العاصمة طهران، على أهمية التمسك بـ"الوحدة والتضامن" من أجل إحباط أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب مراسل الأناضول، توافد آلاف الإيرانيين، السبت، إلى مصلى الإمام الخميني للمشاركة في مراسم التشييع والوداع الرسمية.

وقال أحد المشاركين، ويدعى محمد نادري، في تصريح للأناضول، إن الولايات المتحدة وإسرائيل فوجئتا بتضامن الشعب الإيراني، مؤكدا أن الإيرانيين "سيفشلون أهداف العدو من خلال التمسك بالوحدة والتضامن".

وأضاف نادري: "نؤمن بأن دم خامنئي لن يذهب هدرا، وسنواصل السير على نهجه، ولن نتخلى عن قضيتنا، فنضالنا لن ينتهي قبل أن ينال المتسببون في قتله العقاب".

وأشار إلى أن حالة الوحدة والتلاحم السائدة في البلاد اليوم هي ثمرة جهود المرشد الراحل على مدى سنوات طويلة.

من جانبه، أعرب أحمد نصيري نسب (65 عاما) عن امتنانه لعلي خامنئي، الذي قاد البلاد على مدى ثلاثة عقود ونصف، معتبرا أنه أوصل إيران إلى "موقع قوي".

وقال: "حققت البلاد تفوقا مهما في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية دون تلقي مساعدة من أي دولة، ونرى أن واشنطن وتل أبيب اضطرتا في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى وسطاء لطلب وقف إطلاق النار، وهو إنجاز كبير تحقق".

بدوره، قال مير محمد آزادي إن المشاركة الواسعة في مراسم الوداع بمصلى الإمام الخميني تهدف إلى إظهار "مدى قوة وتماسك الشعب الإيراني أمام العالم".

وأكد آزادي ضرورة الحفاظ على حالة التضامن، قائلا: "سنبقى هنا أكثر قوة من أي وقت مضى".

وفي السياق ذاته، أشاد بموقف تركيا المتضامن، معربا عن تقديره لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ولا سيما لمواقفه السياسية والدبلوماسية الحازمة تجاه الممارسات الإسرائيلية في المنطقة.

والجمعة، بدأت إيران مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع من الحداد والتشييع يتضمن محطات في مدن إيرانية وعراقية، قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وتعتزم السلطات الإيرانية دفن جثمان خامنئي، الذي قُتل في غارة أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي، في 9 يوليو/ تموز الجاري، بمرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد.