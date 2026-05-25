مسيرات من لبنان تصيب قاعدة عسكرية ومستوطنتين شمالي إسرائيل

القدس / الأناضول

أصابت 3 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان، الاثنين، مستوطنتين شمالي إسرائيل، وقاعدة عسكرية، ما تسبب باندلاع حريق في أحد المواقع.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "أصابت طائرة مسيرة مبنى في (مستوطنة) شوميرا (في الجليل الغربي)، واندلع حريق في الموقع دون تسجيل إصابات بشرية".

وذكرت إن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد أن أصابت مسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله" سطح منزل في مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "انفجرت طائرتان مسيرتان أُطلقتا من لبنان في قاعدة عسكرية ومستوطنة في الجليل الغربي؛ واندلع حريق في أحد الموقعين" دون تفاصيل.

ولم توضح الهيئة اسم المستوطنة ولا موقع القاعدة العسكرية.

وبذلك تكون وسائل إعلام عبرية أكدت إصابة مستوطنتي شومير والمطلة وقاعدة عسكرية، دون تحديد موقعها.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من اليوم، رُصد سقوط هدف جوي مشتبه به في منطقة المطلة".

وادعى الجيش أن التحقيقات الأولية "تشير إلى أنها طائرة مسيرة أطلقتها جماعة حزب الله، وليست طائرة مفخخة كما ورد في البداية".

وأضاف: "هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة، وتتواجد حاليًا في الموقع إلى جانب قوات أمنية إضافية".

وتابع: "في الحادث نفسه، أُطلقت طائرتان مسيرتان إضافيتان على ما يبدو من قبل جماعة حزب الله".

وأوضح أن إحداهما سقطت في الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، والأخرى في منطقة تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

وادعى الجيش عدم وقوع إصابات جراء ذلك، دون أن يتسنى للأناضول التأكد من صحة ذلك من مصادر مستقلة، في ظل فرض تل أبيب رقابة صارمة على نتائج هجمات "حزب الله".

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي تقول إسرائيل إن "حزب الله" يستخدمها، لا سيما المرتبطة بتقنية الألياف الضوئية، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

وتعتمد هذه المسيرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط، بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش.

كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" أو إشارات لاسلكية، ما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب رصدها.

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و151 قتيلا و9 آلاف و571 جرحى، حتى مساء الأحد، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

