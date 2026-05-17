أنقرة/ الأناضول

خرج مئات الأشخاص، الأحد، في العديد من المدن الأسترالية في مسيرات بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية، تم إحياء ذكرى النكبة التي توافق 15 مايو، في العديد من مدن البلاد عبر فعاليات تضامنية مع الفلسطينيين.

ففي مدينة ملبورن، اجتمع نحو 500 شخص أمام مكتبة ولاية فيكتوريا للمشاركة في مسيرة أقيمت لإحياء ذكرى النكبة.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر الأسترالي ديفيد شوبرج: "لا يوجد يوم انتهت فيه النكبة، إنها مستمرة حتى اليوم".

وفي مدينة بريزبن، شارك نحو 350 شخصا في مسيرة رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات التضامن.

أما في مدينة بيرث، فقد شارك نحو 300 شخص في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، بينما خرج في أديلايد أكثر من 200 شخص مرددين شعار "فلسطين حرة".

وفي مدينة هوبارت، شارك أكثر من 100 شخص في مسيرة مماثلة.

وحلت، الجمعة، الذكرى الـ78 لـ"النكبة"، وهو المصطلح الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم من أراضيهم عام 1948 عقب إعلان قيام إسرائيل، وما رافقه من مجازر وعمليات تهجير نفذتها العصابات الصهيونية.