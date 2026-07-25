مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرتين استيطانيتين بالضفة

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أقام مستوطنون إسرائيليون، السبت، بؤرتين استيطانيتين، إحداهما رعوية، شمالي ووسط الضفة الغربية المحتلة، كما أحرقوا شاحنة فلسطينية قرب نابلس وهدموا ​​​​​​​جدران منزل ودمروا محتوياته شرق الخليل.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيانات، إن إسرائيليين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على الطريق الواصل بين بلدتي عصيرة الشمالية وعسكر البلد شمال مدينة نابلس شمالي الضفة.

وحذرت من أن استمرار إقامة البؤر الاستيطانية يشكل تهديدا للأراضي الفلسطينية والتجمعات السكانية.

وعلى صعيد الاعتداءات المستمرة، أفادت المنظمة بأن مستوطنين أحرقوا شاحنة خلال هجومهم على قرية عوريف جنوب مدينة نابلس، فجر السبت، دون الإشارة لوقوع أضرار أخرى أو إصابات.

ووسط الضفة، ذكرت المنظمة أن مستوطنين حاولوا سرقة أغنام في التجمع البدوي "معازي جبع" شمال مدينة القدس المحتلة، لافتة إلى أن الفلسطينيين أفشلوا تلك المحاولة.

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة رعوية على أراضي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.

أما جنوبي الضفة، فقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين هدموا، السبت، الجدران الداخلية لمنزل ودمروا محتوياته بشكل كامل في قرية بيرين شرق الخليل.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس المحلي للقرية، فريد برقان، قوله إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزل المواطن المسن صبيح غيث (80 عاما)، وهدمت جدرانه الداخلية، ودمرت كافة محتوياته من أثاث وأدوات منزلية.

وأشار برقان إلى أن المستوطنين احتجزوا المسن في إحدى زوايا المنزل، وأجبروه على مشاهدة عملية الهدم والتدمير.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 56 ألفا و235 اعتداء بالضفة طالت أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال 1000 يوم من الحرب على غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال نحو 24 ألفا آخرين.