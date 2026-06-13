مستوطنون إسرائيليون يحرقون أراض زراعية و4 مركبات فلسطينية شمالي الضفة

رام الله/ الأناضول

أحرق مستوطنون إسرائيليون، السبت، أراضي زراعية، و4 مركبات فلسطينية، في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مستوطنين اقتحموا القرية وأضرموا النار في أراض زراعية، ما أدى لإحراق نحو 5 دونمات (الدونم ألف متر مربع)، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وأهالي القرية من إخماد الحريق.

كما أحرق المستوطنون 4 مركبات فلسطينية في القرية، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة فيها، وفق ذات المصادر.

وخلال الاعتداء على القرية، ألقى المستوطنون زجاجات حارقة باتجاه 3 منازل ما أدى لأضرار طفيفة فيها، دون وقوع إصابات.

وفي هذا السياق، هاجم المستوطنون قرية عين عريك، غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت خلال محاولة الأهالي التصدي لهجوم، أطلق خلاله المستوطنون الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الاعتداءات، في ظل تصاعد ملحوظ باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، التي أدت لمقتل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل، برصاص المستوطنين، خلال مايو/ أيار الماضي، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال مايو/ أيار الماضي، 1108 اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما ارتكب المستوطنون 551 اعتداءً خلال الفترة ذاتها، وفق معطيات الهيئة.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في 8 أكتوبر 2023، صعدت إسرائيل من انتهاكاتها بحق الأسرى ومن التضييق عليهم داخل السجون، بينما اعتقلت العشرات من الفلسطينيين خاصة من قطاع غزة دون الإعلان عن ذلك أو ذكر تفاصيل حول أماكن الاحتجاز أو الحالة الصحية.

ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية بينها نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى نحو 7 آلاف حالة اعتقال خلال العام الماضي، من بينهم 600 طفل و200 سيدة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 8 أكتوبر 2023 نحو21 ألفا، بينهم 1655 طفلا و650 سيدة، دون احتساب معتقلي غزة والداخل المحتل.