- الجيش الإسرائيلي قال إنه أوقفهم قرب جبل الشيخ - ينتمون لحركة "رواد الباشان" اليمينية الداعية للاستيطان داخل الأراضي المحتلة

مستوطنون إسرائيليون يجددون محاولة التسلل إلى سوريا - الجيش الإسرائيلي قال إنه أوقفهم قرب جبل الشيخ - ينتمون لحركة "رواد الباشان" اليمينية الداعية للاستيطان داخل الأراضي المحتلة

القدس / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إحباط محاولة جديدة نفذها مستوطنون إسرائيليون للتسلل إلى الأراضي السورية المحتلة.

وينتمي هؤلاء إلى حركة "رواد الباشان" اليمينية الاستيطانية، التي تدعو إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل سوريا.

وقال الجيش في بيان إن إسرائيليين وصلوا خلال الليلة الماضية إلى منطقة جبل الشيخ بهدف عبور الحدود إلى الأراضي السورية.

وأضاف أن قوة عسكرية منعتهم من العبور وأوقفتهم، قبل تسليمهم إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات بحقهم.

ووصف الجيش الحادث بأنه "مخالفة جنائية تعرض المواطنين للخطر"، مشيرا إلى وقوع حوادث مماثلة خلال الأيام الأخيرة.

وادعى أن هذه المحاولات تضر بأنشطة قواته وبالأمن في المنطقة، وتصرف انتباه القادة والجنود عن مهامهم.

وسبق لعناصر من الحركة أن تسللوا إلى الأراضي السورية، في إطار دعوتهم إلى إقامة مستوطنة داخل البلد العربي.

كما وقّع مستوطنون عريضة تطالب أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" بإقرار الاستيطان في منطقة يطلقون عليها اسم "باشان" داخل سوريا.

ومنذ العام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت إسقاط نظام بشار الأسد أواخر 2024، وأعلنت انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974، قبل أن تحتل المنطقة السورية العازلة.

وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة جنوبي سوريا، وتعتقل سوريين وتدمر مزروعات وتنصب حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم.

يأتي ذلك رغم اتفاق سوريا وإسرائيل في 6 يناير/ كانون الثاني 2026، على تشكيل آلية اتصال بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري وتعزيز الانخراط الدبلوماسي وبحث الفرص التجارية.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.

وبالإضافة إلى احتلالها أراضي سورية تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.