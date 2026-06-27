مستشار خامنئي يحذر واشنطن: سنرد بشكل ساحق على أي انتهاك محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والقائد السابق للحرس الثوري اتهم الولايات المتحدة بإثارة التوتر في مضيق هرمز..

طهران/ الأناضول

حذر محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والقائد السابق للحرس الثوري، الولايات المتحدة من انتهاك مذكرة التفاهم.

وقال رضائي في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة انتهكت البندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم، من خلال دعم "قواتها الوكيلة" في المنطقة وإثارة التوتر في مضيق هرمز.

وأضاف أن بلاده سترد بسرعة وبشكل ساحق على أي انتهاك لأي بند من بنود مذكرة التفاهم.

ومساء الجمعة، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي تعرض رصيف الميناء في مدينة سيريك ⁠(جنوب) لـ"هجوم عدائي"، قبل أن يعلن الحرس الثوري استهداف مواقع أمريكية بالمنطقة، ردا على ذلك.

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية الخميس في مضيق هرمز.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.