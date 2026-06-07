أشار إلى أن إيران "أعلنت مراراً أنها لن تتسامح مع انتهاك وقف إطلاق النار أو الهجمات على لبنان"

مستشار خامنئي: هجومنا على إسرائيل رسالة تحذير أشار إلى أن إيران "أعلنت مراراً أنها لن تتسامح مع انتهاك وقف إطلاق النار أو الهجمات على لبنان"

طهران/ الأناضول

قال مستشار المرشد الإيراني، القائد العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي، الأحد، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل جاء رداً على انتهاك وقف إطلاق النار والاعتداءات على لبنان، مؤكداً أن أي تصعيد جديد سيقابل برد أشد.

وأضاف رضائي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن إيران "أعلنت مراراً أنها لن تتسامح مع انتهاك وقف إطلاق النار أو الهجمات على لبنان".

وتابع: "تلقى المعتدون ردهم هذا المساء. وهذه الرسالة تمثل تحذيراً لهم لوقف أفعالهم، وأي خطوة جديدة ستواجه برد أكثر إيلاماً وسحقاً".

من جانبه، قال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي، في تدوينة عقب الهجمات على إسرائيل: "تم الوفاء بالوعد".

وأطلقت إيران، مساء الأحد، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضحت القناة أن إحدى الدفعات شملت أربعة صواريخ.



وأشارت إلى ورود أنباء عن "أضرار" في مدينة طبريا، فيما تقرر وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيانات منفصلة، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وإن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، قبل أن يعلن لاحقا رصد دفعتين إضافيتين من الصواريخ.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، عن سماع أصوات انفجارات في مدينتي حيفا والناصرة جراء عمليات اعتراض صواريخ.

كما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث إن تل أبيب "سترد على الهجوم الإيراني"، بينما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه "لا فرصة لعدم الرد" على الهجوم.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من نتائج الإطلاقات، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج رد "إيران" العسكري.