علي أكبر ولايتي يتهم ترامب بتأجيج التوترات في المنطقة ويؤكد أن طهران أثبتت مرارا استعدادها للرد الفوري على أي تصعيد

مستشار خامنئي: سنرد فورا على أي مغامرة تستهدف إيران علي أكبر ولايتي يتهم ترامب بتأجيج التوترات في المنطقة ويؤكد أن طهران أثبتت مرارا استعدادها للرد الفوري على أي تصعيد

إسطنبول/ الأناضول

قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وأحد أبرز الساسة في البلاد، إن إيران سترد فورا على أي "مغامرة" تستهدفها، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

جاء ذلك في منشور لولايتي، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء.



وذكر ولايتي، في منشوره، أن طهران سبق أن حذرت من أن المنطقة ليست ساحة للمقامرات السياسية.

وأكّد أن إيران أثبتت مرارا أنها ترد فورا على أي "مغامرة" تستهدفها.

وانتقد ولايتي ترامب، متهما إياه بالمسؤولية عن تأجيج توترات جديدة، وبالاعتراف شفهيا أيضا بأنه أخلّ بالتوافق.



واعتبر كبير مستشاري المرشد الإيراني، أن ترامب، يقود المنطقة مرة أخرى نحو التصعيد.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال ترامب، في كلمة خلال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي استضافتها أنقرة، إن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا على إيران الليلة.

وفي حديث للصحفيين عقب لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة، صرح ترامب: "لقد ضربناهم بقوة شديدة الليلة الماضية (...) وعلى الأرجح سنضربهم بقوة مرة أخرى الليلة".