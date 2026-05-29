أنقرة/ الأناضول

قال مستشار المرشد الإيراني، قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي، الجمعة، إن طهران ستجبر الولايات المتحدة على إنهاء حصارها البحري، سواء عبر المفاوضات أو عبر "إجراءات مباشرة" في حال استمرار الضغط.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية (شبه رسمية) عن رضائي، قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبعان "عقيدة مشتركة" في المنطقة.

وأضاف: "وفقا لهذه العقيدة، إذا أرادوا فرض نظام إقليمي جديد، فلابد من سقوط إيران، لكن طالما أن إيران موجودة، فلن يتحقق أي من هذه المشاريع".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي، السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.