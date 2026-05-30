مستشار خامنئي: ترامب خان الدبلوماسية مجددا

قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خان الدبلوماسية" مرة أخرى، وذلك بسبب "المطالب المفرطة" التي يريدها من طهران.

وأضاف في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن ترامب يريد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، واصفا ذلك بـ "المطالب المفرطة".

رضائي، وهو قائد الحرس الثوري الإيراني سابقا، وصف ترامب بأنه "غير مؤهل للتفاوض" وأنه يسعى إلى "أهداف أخرى"، دون توضيح.

وتابع: "الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة، من خلال إصراره على استمرار الحصار البحري وطرحه مطالب مفرطة في المفاوضات".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.