مستشار ترامب يبحث مع مسؤولين ليبيين تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات

معتز ونيس / الأناضول

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، الأحد، أنه أجرى محادثات هاتفية مع أربع مسؤولين في شرق ليبيا وغربها حول أهمية تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات.

وقال بولس، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "بمناسبة عيد الأضحى المبارك تشرفتُ بإجراء أربعة اتصالات هاتفية منفصلة مع قادة ليبيين".

والمسؤولون، بحسب بولس، هم: "رئيس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ونائب قائد الجيش الوطني الليبي (قوات الشرق) صدام حفتر ونائب وزير الدفاع بحكومة الوحدة عبد السلام الزعبي والمدير العام لصندوق التنمية وإعمار ليبيا (تابع لمجلس النواب) بلقاسم حفتر".

وأضاف: "تبادلنا التهاني بالعيد وناقشنا أهمية المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الليبية وتعزيز السلام والديمقراطية والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا".

وتم التأكيد أيضا على "ضرورة بناء مستقبل ليبيا من خلال عملية شاملة تعكس تطلعات جميع المناطق والمجتمعات وتجمع الأطراف السياسية الفاعلة في شراكة حقيقية".

وناقش المسؤولون "أهمية تعزيز الوحدة وتقوية مؤسسات الدولة وضمان مشاركة جميع الليبيين في رسم مستقبل بلادهم".



وشددوا على أنه "لا يمكن تحقيق ليبيا مستقرة وديمقراطية ومزدهرة إلا من خلال التعاون والمصالحة والالتزام المشترك برفاهية الشعب الليبي".

‏وأكد بولس على شراكة بلاده مع ليبيا وأنها ستظل ملتزمة بدعم الشعب الليبي في سعيه نحو السلام والوحدة والحكم الديمقراطي والازدهار الدائم.

كما أعرب عن تطلعه "إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز مصالحنا المشتركة وتوطيد العلاقات بين بلدينا".

وتعاني ليبيا من أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والأخرى عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد الغني بالنفط.