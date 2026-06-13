مساعدات أرمينية تتوجه إلى لبنان عبر تركيا الشاحنات وصلت إلى بوابة "علي جان"، ودخلت الأراضي التركية بعد استكمال إجراءات التفتيش والمراقبة..

إغدير / الأناضول

دخلت إلى تركيا، الجمعة، 4 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية مرسلة من أرمينيا إلى لبنان، وذلك عبر بوابة "علي جان" الحدودية في ولاية إغدير (شرق).

وقررت الحكومة الأرمينية خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 11 يونيو/حزيران الجاري، تقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على فتح بوابة مارغارا الحدودية بين أرمينيا وتركيا بشكل مؤقت من أجل إيصال المساعدات.

وذكر مراسل الأناضول أن الجانب الأرميني جهّز 4 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لتنطلق نحو لبنان بالفعل.

ومن المقرر أن ترسل أرمينيا المساعدات إلى لبنان على مراحل بين 12 إلى 22 يونيو.

ووصلت الشاحنات إلى بوابة "علي جان"، ودخلت الأراضي التركية بعد استكمال إجراءات التفتيش والمراقبة.

ورافقت فرق الشرطة والدرك الشاحنات أثناء عبورها ولاية إغدير.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.