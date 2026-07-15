قال محمد بوطاهر، المسؤول بالوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، إن أبرز أدوات البلاد في مواجهة موسم الحرائق هي الطائرات المسيّرة إلى جانب منظومة الإنذار المبكر فضلا عن خطط التدخل الميداني وحملات التوعية.

مسؤول مغربي: التكنولوجيا والإنذار المبكر بصدارة مواجهة حرائق الغابات (مقابلة) قال محمد بوطاهر، المسؤول بالوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، إن أبرز أدوات البلاد في مواجهة موسم الحرائق هي الطائرات المسيّرة إلى جانب منظومة الإنذار المبكر فضلا عن خطط التدخل الميداني وحملات التوعية.

الرباط/ الأناضول

المسؤول بالوكالة الوطنية للمياه والغابات محمد بوطاهر:

- نعتمد على الطائرات بدون طيار (الدرون) لرصد الحرائق منذ لحظاتها الأولى

- نعتمد نظام إنذار مبكر لتقييم مخاطر حرائق الغابات ويستند إلى تحليل الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي

- تعبئة حراس الغابات وسيارات التدخل جزء من خطة استباقية لمواجهة الحرائق

- وعي المواطنين والإبلاغ المبكر عنصران أساسيان للحد من حرائق الغابات

قال محمد بوطاهر، المسؤول بالوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، إن أبرز أدوات البلاد في مواجهة موسم الحرائق هي الطائرات المسيّرة إلى جانب منظومة الإنذار المبكر فضلا عن خطط التدخل الميداني وحملات التوعية.

وتشهد مناطق واسعة من المغرب موجة حر ترفع مخاطر اندلاع حرائق الغابات، ما يدفعه إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الإنذار المبكر لرصد النيران قبل اتساعها، ضمن خطة استباقية للحد من الخسائر البشرية والبيئية.

وفي مقابلة مع الأناضول، يقول بوطاهر إن التكنولوجيا أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من منظومة الوقاية من حرائق الغابات.



ويوضح أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعتمد على الطائرات بدون طيار (الدرون) لرصد الحرائق منذ لحظاتها الأولى، ومتابعة تطورها واتجاه انتشارها.

ويشير إلى أن هذه الوسائل توفر معطيات ميدانية دقيقة تساعد فرق التدخل على وضع خطط أكثر فاعلية، بما يساهم في السيطرة على الحرائق وإخمادها في أسرع وقت ممكن.

ولا تقتصر المنظومة على الرصد الجوي، إذ يعتمد المغرب أيضاً نظام إنذار مبكر لتقييم مخاطر حرائق الغابات، تديره الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويستند إلى تحليل الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي، وفق بوطاهر.

ويضيف أن النظام يصدر خرائط دورية تحدد المناطق الأكثر عرضة للحرائق، حيث يشير المستوى الأحمر إلى خطورة قصوى، فيما يشير المستوى البرتقالي إلى خطر مرتفع يستدعي أقصى درجات الحيطة.

وفي هذا الإطار، دعت الوكالة في 5 يوليو/ تموز الجاري سكان المناطق المجاورة للغابات في 12 إقليماً (من أصل 75) إلى توخي الحذر، بعد تصنيفها ضمن المناطق الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق.

ومن بين هذه الأقاليم: الصويرة وأكادير وتارودانت (جنوب)، وتازة وإفران وتاونات والناظور وبركان وتاوريرت وجرسيف وخنيفرة والحوز (شمال).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت حذرت فيه المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب من موجة حر تضرب عدداً من مناطق البلاد، مع توقعات ببلوغ درجات الحرارة 46 درجة مئوية في بعض المناطق، بفعل رياح "الشركي" الحارة القادمة من الجنوب.

** سباق مع الزمن

وبحسب المسؤول المغربي، لا تتوقف الاستعدادات عند الرصد والإنذار، بل تمتد إلى تعزيز الجاهزية الميدانية قبل اندلاع الحرائق.

ويقول إن الوكالة قامت بمجموعة من الإجراءات، من بينها "تعبئة حراس الغابات، وإعداد وصيانة مثبطات النار، إضافة إلى تجهيز وتموقع عدد من سيارات التدخل الأولي، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي الشركاء، وعلى رأسهم الوقاية المدنية".

ويوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص زمن الاستجابة، بما يسمح بمحاصرة الحرائق قبل اتساع رقعتها والحد من خسائرها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، اندلعت بعض الحرائق بالمملكة في عدد من المناطق، مثل الغابات المجاورة لطنجة والعرائش.

واستطاعت السلطات إخماد هذه الحرائق بالاستعانة بطائرات "كنادير" المتخصصة في إطفاء الحرائق.

كما تعمل السلطات على إخماد الحرائق التي تندلع بين الفينة والأخرى بالواحات، حيث أخمدت السلطات، الاثنين، حريقا اندلع في واحات بإقليم الراشيدية (جنوب شرق)، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق.

** توعية المواطن

ويرى بوطاهر أن نجاح جهود الوقاية لا يعتمد على الإمكانات التقنية وحدها، وإنما على وعي المواطنين أيضاً.

ولهذا، تنظم الوكالة حملات توعية داخل الأسواق الأسبوعية التي يرتادها سكان المناطق المجاورة للغابات، إلى جانب جولات ميدانية ينفذها موظفوها لتوعية مرتادي الغابات بمخاطر الحرائق وطرق الوقاية منها.

كما تدعو المواطنين إلى إبلاغ السلطات المختصة والوقاية المدنية فور رصد أي حريق، بما يضمن تدخلاً سريعاً ويحد من انتشاره.

ويوجه بوطاهر نداءً خاصاً إلى زوار الغابات يؤكد فيه على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب أي سلوك قد يتسبب في إشعال النيران.

** عامل خطر

ورغم أن الأمطار تعني عادة موسماً زراعياً جيداً وغطاءً نباتياً أكثر كثافة، فإنها تحمل، وفق بوطاهر، وجهاً آخر مع حلول الصيف.

ويقول إن التساقطات المطرية الوفيرة تؤدي إلى نمو كميات كبيرة من الأعشاب والنباتات، وهو ما يزيد كثافة الغطاء النباتي، لكنه يرفع في المقابل احتمالات اندلاع الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف تلك النباتات.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه المديرية العامة للأرصاد الجوية إصدار نشرات تحذيرية منذ يونيو/ حزيران الماضي، مع بلوغ درجات الحرارة 46 مئوية في بعض مناطق المملكة.

وبحسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أتت حرائق الغابات خلال عام 2025 على نحو 1728 هكتاراً (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، فيما شكلت الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45 بالمئة من إجمالي المساحات المتضررة.

