مسؤول عسكري إيراني: لا نستبعد استئناف الحرب مع الولايات المتحدة

أنقرة/ الأناضول

قال نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسدي، السبت، إنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، أكد أسدي أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تهديد عسكري.

وأضاف: "هناك احتمال قائم لاندلاع صراع جديد بين إيران والولايات المتحدة، وقد أظهرت الأدلة أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي قول أو اتفاق".

وأوضح أن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين وأفعالهم تركز في الغالب على الإعلام، وتهدف أولا إلى منع تقلبات أسعار النفط، وثانيا إلى الخروج من المأزق الذي أوجدوه بأنفسهم".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.