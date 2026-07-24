وإصابة 26 آخرين، بحسب بيان حاكم مقاطعة كيروف الروسية ألكسندر سوكولوف، الذي اتهم إدارة كييف بالوقوف وراء الهجوم..

مسؤول روسي: مقتل 6 أشخاص بهجوم صاروخي على منشأة في كيروف وإصابة 26 آخرين، بحسب بيان حاكم مقاطعة كيروف الروسية ألكسندر سوكولوف، الذي اتهم إدارة كييف بالوقوف وراء الهجوم..

موسكو/ الأناضول

أعلن حاكم مقاطعة كيروف الروسية ألكسندر سوكولوف، الجمعة، مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين جراء هجوم صاروخي استهدف منشأة في المدينة.

وقال سوكولوف في بيان، إن هجوما صاروخيا استهدف منشأة في كيروف صباحا، ما أدى إلى سقوط مصابين.

ولفت إلى أن لجنة مكافحة الإرهاب في المقاطعة اتخذت قرارا بحظر نشر صور أو مقاطع مصورة حول الهجمات في أي مصدر إعلامي، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، مطالبا سكان المنطقة بالالتزام بهذا القرار.

واتهم سوكولوف إدارة كييف بالوقوف وراء الهجوم، مضيفا: "تم إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الهجوم، ولقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون".

وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورا تظهر تصاعد الدخان من مبنى قيل إنه تابع لشركة تنتج معدات لصالح الصناعات الدفاعية في مدينة كيروف.

وفي وقت سابق الجمعة، أُصيب 3 أشخاص جراء هجوم استهدف مستودعا لمنصة "وايلدبيريز (Wildberries)"، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، بمقاطعة لينينغراد، شمال غربي البلاد.

وتشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.