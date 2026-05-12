مسؤول بلجيكي: مستعدون لدعم دخول الشركات التركية إلى السوق الأوروبية كلمة لرئيس حكومة إقليم بروكسل العاصمة بوريس ديلييس في ندوة بإسطنبول بعنوان "الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي"..

إسطنبول/الأناضول

قال رئيس حكومة إقليم بروكسل العاصمة بوريس ديلييس، إنهم مستعدون لتقديم الدعم للشركات التركية من أجل دخول السوق الأوروبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ديلييس خلال ندوة بإسطنبول بعنوان "الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي" نظمت بالتعاون مع اتحاد عالم الأعمال التركي.

وذكر ديلييس أن هذا الحدث يأتي في إطار أهدافهم الرامية إلى ترسيخ مكانة بروكسل باعتبارها "بوابة قوية وقيّمة نحو أوروبا".

وأشار إلى أن بلجيكا دولة صغيرة من حيث المساحة، واستدرك: "لكننا مجتمع منفتح للغاية، ومنفتحون جدا على العالم".

وأوضح أن الاقتصاد البلجيكي يعتمد على التجارة الدولية والتعاون والشراكات، قائلا: "نحن هنا لمساعدة الشركات التركية على دخول السوق الأوروبية".

وأشار إلى أن العديد من المنظمات الدولية تتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، مضيفا: "نعلم جميعا أن بروكسل تُعد قلب أوروبا".

كما أوضح أن بروكسل تضم شركات متخصصة في تسهيل الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، مبينا أن هذه الشركات تقدم الإرشاد للشركات في المجالات القانونية والضريبية والرقمية، وتساعدها على تطبيق القواعد والأنظمة.

واختتم ديلييس حديثه بالقول: "بروكسل جاهزة، بروكسل منفتحة، وبروكسل هي بوابتكم إلى أوروبا".

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد، إلى تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، في إطار بعثة اقتصادية تقودها الملكة ماتيلد وتضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.