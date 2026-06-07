مسؤول إيراني يتوعد إسرائيل بالرد على هجوم الضاحية على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي

طهران/ الأناضول

توعد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الأحد، إسرائيل بالرد على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال رضائي، إن بلاده "سترد رداً حاسماً على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية".

وأضاف رضائي قائلاً: "انظروا إلى سماء الأراضي المحتلة هذا المساء".

وفي وقت سابق الأحد، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت رغم سريان وقف إطلاق النار، ما أسفر، بحسب معطيات أولية، عن مقتل 8 أشخاص.

ويأتي تصاعد العدوان الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و613 قتيلا وأكثر من 11 ألف جريح حتى السبت، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.