مسؤول إيراني: هجوم صاروخي أمريكي على محافظة إيلام

إسطنبول/ الأناضول

أفاد مسؤول إيراني، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجوما صاروخيا على مدينة عبدانان التابعة لمحافظة إيلام غربي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية وفق حصيلة أولية.

وقال بهزاد نور محمدي، قائم مقام عبدانان لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن القوات الأمريكية استهدفت بالصواريخ منطقة مأهولة بالمدنيين قرب جبال عبدانان.

وأضاف محمدي أن فرق البحث والإنقاذ أُرسلت إلى موقع الهجوم، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية.

ضربات متواصلة

وتواصلت الهجمات الأمريكية على مناطق جنوبي إيران ووسطها طوال الليل، بحسب السلطات الإيرانية، بحسب ما ذكرته "إرنا".

واستهدف الجيش الأمريكي مدن أصفهان وشيراز وسط البلاد، إضافة إلى تشابهار وكنارك وبندر لنغة وسيريك وعبادان جنوبي إيران.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية، وإن عمليات حصر الأضرار المادية ما تزال متواصلة، على أن تُعلن نتائجها لاحقا.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

ويأتي ذلك رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران 2026، تضمنت وقفا لإطلاق النار وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود متصاعدة من طهران في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.