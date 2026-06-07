مسؤول إيراني: هجماتنا رد على اعتداءات إسرائيل وانتهاكات واشنطن للهدنة

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن هجمات طهران على إسرائيل جاءت ردا على هجمات الأخيرة ضد الفلسطينيين ولبنان، وكذلك على انتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في الخليج.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وأضاف عزيزي: "انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في الخليج، وجرائم الكيان الصهيوني بحق فلسطين ولبنان، تظهر أنكم لا تفهمون إلا لغة القوة".

وتابع: "لذلك فإن جبهة المقاومة ستخاطبكم باللغة نفسها".

ومساء الأحد، أطلقت إيران، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضحت أن إحدى الدفعات شملت أربعة صواريخ، مشيرة إلى ورود أنباء عن "أضرار" في مدينة طبريا، فيما تقرر وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيانات منفصلة، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وإن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، قبل أن يعلن لاحقا رصد دفعتين إضافيتين من الصواريخ.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول عن سماع أصوات انفجارات في مدينتي حيفا والناصرة جراء عمليات اعتراض صواريخ.

كما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث إن تل أبيب "سترد على الهجوم الإيراني"، بينما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه "لا فرصة لعدم الرد" على الهجوم.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من نتائج الإطلاقات، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج رد "إيران" العسكري.