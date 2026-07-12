مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قال إن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز "تُعد جزءا من قوة الردع" لبلاده.

مسؤول إيراني: مضيق هرمز ضمان لأمننا القومي ونحن نحميه مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قال إن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز "تُعد جزءا من قوة الردع" لبلاده.

طهران / الأناضول

قال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والقائد السابق للحرس الثوري، إن مضيق هرمز يؤدي دورا مهما في ضمان الأمن القومي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن رضائي تصريحات حول مضيق هرمز، أشار فيها إلى أن المضيق يلعب دورا مهما في ضمان الأمن القومي لبلاده، قائلا: "نحن نحمي مضيق هرمز".

واعتبر أن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز تُعد جزءا من قوة الردع الإيرانية.

وليلة الأحد، شنت طهران وواشنطن ضربات عسكرية متبادلة، أعلن على إثرها الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفها بحالة "عدم الاستقرار الأمني الناجمة عن التدخل الأجنبي".

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرار المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.