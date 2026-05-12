مسؤول إيراني: قد نرفع تخصيب اليورانيوم لـ90 بالمئة إذا هوجمنا مجددا وهو المستوى المستخدم عادة في تصنيع الأسلحة النووية، وفق متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى إبراهيم رضائي

طهران / الأناضول

قال متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي، إن طهران قد تزيد تخصيب اليورانيوم إلى 90 بالمئة في حال تعرضت لهجوم جديد.

وأضاف في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، أن أحد الخيارات المطروحة في حال تعرض إيران لهجوم جديد هو رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن نسبة التخصيب في هذه الحالة قد تصل إلى 90 في المئة، مبينا أن هذا الموضوع سيُناقش داخل البرلمان الإيراني.

يُذكر أن نسبة تخصيب اليورانيوم عند 90 بالمئة تعتبر المستوى المستخدم عادة في تصنيع الأسلحة النووية.

وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، ما زال موجودا في إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران خلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة.

وتسري هدنة بين واشنطن وطهران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، ويخيم جمود على مسار المفاوضات لإنهاء الحرب، وسط أنباء عن تأهب إسرائيل لاحتمال استئناف العدوان.

