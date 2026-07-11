مسؤول إيراني: ضاعفنا إنتاج المسيّرات 3 مرات خلال الحرب

طهران/ الأناضول

قال القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية، سيد مجيد ابن الرضا، إن بلاده ضاعفت إنتاج الطائرات المسيّرة ثلاث مرات خلال الحرب.

جاء ذلك في اجتماع مشترك ضم مسؤولين من وزارة الدفاع، وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضح ابن الرضا، أن إيران تمكنت، بفضل استثماراتها في التكنولوجيا، من زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة إلى ثلاثة أضعاف خلال فترة الحرب.



وأضاف: "أظهرت الحرب الأخيرة أن استثمارات إيران في التقنيات الحديثة تشكل أحد أهم مكونات قدرتها الدفاعية".

وذكر ابن الرضا، أن إيران واجهت خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، وكذلك خلال الحرب الأخيرة، تقنيات متطورة في مجالي الحرب العسكرية والحرب النفسية.



وادعى أن أكثر من 150 شركة تكنولوجية رائدة عالمياً كانت تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

واعتبر المسؤول الإيراني أن بلاده، رغم ذلك، "حققت النجاح في الحربين"، على حد اعتقاده.

وفي ختام تصريحاته، أوضح العميد ابن الرضا، أن إيران، بكل مؤسساتها وأجهزتها، مستعدة لمواجهة أي هجوم محتمل.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.