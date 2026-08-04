تحدث عن إمكانية توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في حال توقفت تدخلات واشنطن

مسؤول إيراني: رغم عراقيل واشنطن مباحثاتنا مع عُمان دخلت مرحلة جديدة تحدث عن إمكانية توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في حال توقفت تدخلات واشنطن

أنقرة / الأناضول

صرح مسؤول إيراني رفيع بأن المباحثات بين بلاده وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز دخلت مرحلة جديدة "رغم العراقيل الأمريكية"، مؤكدا إمكانية توصل البلدين إلى اتفاق في حال توقفت تدخلات واشنطن.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، عن مسؤول لم تكشف عن اسمه.

وقال المسؤول: "رغم العراقيل الأمريكية، دخلت المباحثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن ممر هرمز مرحلة جديدة".

وأضاف أن استمرار المباحثات بين طهران ومسقط حول المضيق "يعكس التزام إيران بالدبلوماسية وإصرارها على حماية حقوقها".

وتابع: "نفذت طهران بنشاط التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، بالتشاور مع سلطنة عُمان ودول المنطقة. وإذا أوقفت الولايات المتحدة تدخلاتها، فمن الممكن التوصل إلى تفاهم مع عُمان بشأن هرمز".

وفي وقت سابق من اليوم صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن تجري محادثات مع طهران، وأن هناك احتمالا للتوصل "اليوم أو غدا" إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.



في المقابل، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن مباحثاتها مع سلطنة عُمان تركز على إيجاد ممر مؤقت وآمن عبر مضيق هرمز.



والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.