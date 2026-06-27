تدوينة لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، تعليقا على الهجوم الأمريكي على مدينة سيريك جنوبي البلاد..

مسؤول إيراني: ترامب أثبت عدم التزامه بمبادئ التفاوض أو وقف النار تدوينة لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، تعليقا على الهجوم الأمريكي على مدينة سيريك جنوبي البلاد..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثبت أنه لا يلتزم بمبادئ التفاوض أو بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الجمعة، تعليقا على الهجوم الأمريكي على مدينة سيريك جنوبي البلاد.

وذكر عزيزي أن الولايات المتحدة هاجمت إيران مرة أخرى في خضم المفاوضات.

وأضاف أن هذا "الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار" سيؤدي كما في السابق إلى "تراجع الولايات المتحدة وشعورها بالندم".

ومساء الجمعة، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي تعرض رصيف الميناء في مدينة سيريك ⁠(جنوب) لـ"هجوم عدائي".

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية الخميس في مضيق هرمز.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.