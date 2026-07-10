مسؤول إيراني: انفجاران جراء هجوم جوي على منطقة عسكرية بكنارك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية

إسطنبول/ الأناضول

أعلن حاكم مقاطعة كنارك الإيرانية حمد يونس حقاني، مساء الخميس، وقوع انفجارين جراء هجوم جوي على منطقة عسكرية تابعة للقوات البحرية في المقاطعة الواقعة بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق).

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن حقاني، قوله إن "المنطقة العسكرية التابعة لقوات البحرية في كنارك، المطلة على خليج عمان بمحافظة سيستان وبلوشستان، تعرضت مساء الخميس، لهجوم من قبل مقاتلات العدو على مرحلتين".

وأضاف أن الأجهزة المعنية والفرق الإسعافية والقوات الأمنية توجهت فورا إلى موقع الحادث، وأن التحقيق في تفاصيل وأبعاد الهجوم جار حاليا.

ودعا حقاني، المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء، والاعتماد فقط على المصادر والوسائل الإعلامية الرسمية في متابعة الأخبار المتعلقة بالهجوم، وعدم نشر الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.

يأتي ذلك فيما لم تعلن واشنطن حتى الساعة 20.50 تغ، تنفيذ هجمات على إيران مساء الخميس.

غير أن هذه التطورات تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الولايات المتحدة وإيران، خلال اليومين الماضيين.

وصباح الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية وبنية لوجستية على الساحل الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرا من توسيع نطاق هجماته إذا استمرت الضربات الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرار المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.