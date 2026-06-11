مسؤول أممي: تحديات متزايدة أمام القطاع الزراعي عالميا تؤثر على الإنتاج الغذائي وفق منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس، نبيل عسّاف..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس، نبيل عسّاف، إن القطاع الزراعي في العالم يواجه جملة من التحديات المتزايدة التي تؤثر على الإنتاج الغذائي واستدامته.

جاء ذلك في تصريحات لعسّاف، الأربعاء، على هامش انعقاد المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية، بالعاصمة تونس، وفق ما نقلته الإذاعة الحكومية التونسية.

وأوضح عساف أن ​​​​​​​من أبرز هذه التحديات، النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وشحّ الموارد المائية، إضافة إلى محدودية توظيف التكنولوجيا الحديثة في منظومات الإنتاج الزراعي.

وأكد أهمية إدماج الشباب في القطاع الزراعي، وأهمية أن يكون القطاع أكثر جاذبية للشباب.

وأشار عساف إلى وجود تحديات أخرى تواجه القطاع الزراعي من بينها تفاقم ظاهرة الجوع ونقص الغذاء، إلى جانب ارتفاع كلفة الحصول على غذاء سليم وآمن.

وانطلقت الأربعاء، بتونس، أعمال الدورة الأولى للمؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية وتستمر يومين، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مالية وممثلين عن القطاع الخاص من مختلف الدول العربية والإفريقية.