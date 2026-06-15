ذكر المسؤول الأمريكي أن المذكرة وقعت من قبل ترامب ونائبه ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف..

مسؤول أمريكي يعلن توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم ذكر المسؤول الأمريكي أن المذكرة وقعت من قبل ترامب ونائبه ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف..

واشنطن / الأناضول

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن مذكرة التفاهم مع طهران جرى توقيعها من الجانب الأمريكي من قبل الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، فيما وقعها عن الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، فضل عدم الكشف عن هويته، لعدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول، حول تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المسؤول الأمريكي، إن "مذكرة التفاهم تقدم إطارا لكيفية سير المفاوضات والعلاقات بيننا في المستقبل".

وأضاف أن "مدى استعداد الإيرانيين للتعاون فيما يتعلق ببرنامجهم النووي، والتحقق من عدم إنتاجهم أسلحة نووية، وعدم تمويلهم للتطرف والإرهاب في المنطقة، سينعكس على مدى انفتاح الاقتصاد العالمي أمامهم".

وأشار المسؤول إلى أن تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستُنشر للرأي العام خلال 24 إلى 48 ساعة، موضحا أن الكشف عنها سيسمح بفهم أوسع لمضمونها.

ولفت إلى أن توقيع المذكرة سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية بشكل فوري، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بسرعة.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة التفاهم أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه الجمعة في جنيف" .