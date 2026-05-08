مسؤول أمريكي يعلن تنفيذ بلاده ضربات على قشم وبندر عباس في إيران "فوكس نيوز" نقلت عن المسؤول الذي لم تكشف هويته أن الضربات لا تعني انتهاء وقف إطلاق النار أو إعادة إشعال الحرب

إسطنبول/ الأناضول

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، مساء الخميس، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربات على ميناء قشم ومدينة بندر عباس الإيرانيين.



ولم يصدر إعلان رسمي من واشنطن بشأن الهجوم حتى الساعة (21:30 تغ).

وقالت مراسلة القناة جينيفر غريفين، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن المسؤول، الذي وصفته بأنه رفيع المستوى، أبلغها بأن "ضربات عسكرية أمريكية نُفذت قبل لحظات على ميناء قشم الإيراني وبندر عباس".

وأضافت، نقلا عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته، أن ذلك "لا يعني إعادة إشعال الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار".

