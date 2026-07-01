مسؤول أمريكي يدعو دول الناتو للاقتداء بتركيا في الصناعات الدفاعية المبعوث الدائم للولايات المتحدة لدى "ناتو": قدرات قطاع الصناعات الدفاعية التركية تشكل "نموذجا" لباقي الدول الحليفة

واشنطن/ الأناضول

دعا المبعوث الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو" ماثيو ويتاكر، الأربعاء، الدول الحليفة للاقتداء بتركيا في قطاع الصناعات الدفاعية.

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ويتاكر، إن قدرات قطاع الصناعات الدفاعية التركية تشكل "نموذجا" لباقي الدول الحليفة في "ناتو".

وأشار إلى أن الدول الحليفة في الناتو بحاجة إلى أن يقتدوا بتركيا في هذا المجال.



ولفت إلى امتلاك تركيا قاعدة صناعية قادرة على بناء 50 سفينة في الوقت نفسه داخل ترساناتها البحرية.

ووصف المسؤول الأمريكي، تركيا بأنها "حليف يتمتع بقدرات هائلة".



وأوضح أن تركيا ملتزمة بشكل جاد بحلف الناتو وبأمنها الوطني وأمن حلفائها في الوقت نفسه.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التركية أنقرة قمة الناتو يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.