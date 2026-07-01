الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو: تعهد الرئيس ترامب برفع نسبة الإنفاق الدفاعي لدى حلفاء الناتو إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقمة أنقرة ستكون "مقياسا حقيقيا للتقدم المحرز" في هذا الإطار

مسؤول أمريكي: واثق من أن قمة الناتو في أنقرة ستكون ناجحة جدا الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو: تعهد الرئيس ترامب برفع نسبة الإنفاق الدفاعي لدى حلفاء الناتو إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقمة أنقرة ستكون "مقياسا حقيقيا للتقدم المحرز" في هذا الإطار

واشنطن/ الأناضول

أعرب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ماثيو ويتاكر، الأربعاء، عن ثقته بأن قمة الحلف المقبلة في أنقرة، ستكون "ناجحة جدا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، للصحفيين في واشنطن.

وأضاف ممثل واشنطن لدى الناتو، أنه متحمس "للغاية" للعودة إلى تركيا.

وقال: "كنت هناك قبل نحو شهر، وقمت بزيارة قاعدة إنجيرليك، وولايات إزمير وأنقرة وإسطنبول، على مدار أربعة أيام لمتابعة التحضيرات للقمة ميدانيا".

وتطرق ويتاكر، إلى تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع نسبة الإنفاق الدفاعي لدى حلفاء الناتو إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وأشار إلى أن قمة أنقرة ستكون "مقياسا حقيقيا للتقدم المحرز" في هذا الإطار.

وشدد ويتاكر، على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي، قائلا إن الهدف هو مواصلة نقل عبء الدفاع التقليدي في أوروبا إلى حلفاء الناتو.

وتابع أن النقاشات لن تقتصر على الإنفاق فقط، بل ستشمل القدرات العسكرية.

وأوضح ويتاكر، أن الأهم ليس حجم الإنفاق بل نوع القدرات التي يتم اكتسابها من خلاله.



وأضاف أن هذه القدرات يجب أن تدعم التحول في تقاسم الأعباء داخل أوروبا.

كما لفت إلى أهمية تعزيز الابتكار والتصنيع المشترك في قطاع الصناعات الدفاعية، في ظل ما وصفه بـ"البيئة العالمية الخطرة".



وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة امتلاك قدرات قوية وفعالة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التركية أنقرة قمة الناتو يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري.