جو كينت الرئيس السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب دعا للتصويت ضد غراهام في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية..

مسؤول أمريكي سابق يدعو للتصويت ضد السيناتور غراهام الداعم لإسرائيل جو كينت الرئيس السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب دعا للتصويت ضد غراهام في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية..

أنقرة/ الأناضول

دعا الرئيس السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة جو كينت، الذي استقال احتجاجا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، إلى إبعاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من منصبه خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولاينا الجنوبية.

وقال كينت، في تدوينة عبر منصة "إكس" الأمريكية، الجمعة، إن على الناخبين دعم مارك لينش، المنافس الجمهوري لغراهام في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية في 9 يونيو الجاري قبل الانتخابات العامة لمجلس الشيوخ والنواب في نوفمبر المقبل.

وأضاف مخاطبا الناخبين: "إذا كنتم تريدون وقف إرسال مليارات الدولارات إلى الخارج ومنع انخراطنا في حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، فلديكم فرصة لإبعاد ليندسي غراهام من منصبه".

وأردف: "كارولاينا الجنوبية تستحق سيناتورا يقف إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويدافع عن مصالح الأسر ويحمي الحريات ويتحدى النظام السياسي القائم".

وكان غراهام قد زار إسرائيل سابقا والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية جدعون ساعر، معتبرا أن "الولايات المتحدة لا تملك صديقا أفضل من إسرائيل".

من جانبه، شكر هرتسوغ آنذاك غراهام على "دعمه الثابت لإسرائيل".

وكان جو كينت قد أعلن استقالته في 17 مارس/آذار الماضي عبر رسالة نشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في رسالته: "لا أستطيع من الناحية الأخلاقية دعم الحرب الجارية ضد إيران"، معتبرا أن إيران لا تمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، وأن الهجوم عليها جاء "بسبب ضغوط إسرائيل واللوبي الأمريكي القوي".

وأكد كينت أنه لا يستطيع دعم إرسال الأجيال القادمة من الأمريكيين "للقتال والموت في حرب لا تحقق أي فائدة للشعب الأمريكي".