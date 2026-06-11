مسؤول أمريكي: جميع هجماتنا في إيران تقع جنوبي البلاد تشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات القيادة والتحكم للطائرات المسيرة، وفق ما نقلت عنه القناة 12 العبرية

زين خليل/ الأناضول

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، ليل الأربعاء/ الخميس، إن جميع الأهداف التي يتم الهجوم عليها حاليا في إيران تقع جنوبي البلاد.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة عن المسؤول الذي لم تسمه: "تشمل الأهداف أنظمة دفاع جوي ورادارات ووحدات القيادة والتحكم للطائرات المسيرة".

من جانبها، أفادت وكالة مهر الإيرانية، بوقوع انفجارات في مدينة سيريك، وأخرى قرب ميناء ميناب، بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران.



ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن قواتها "بدأت، اليوم عند الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (21.15 تغ)، تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف داخل إيران، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت أن الضربات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر والمستمر" من جانب إيران.

جاء ذلك بعد وقت قصير من حديث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن بلاده ستشن هجمات قوية على إيران الليلة، ستطال منشآت رئيسية فيها.

وأضاف هيغسيث في تصريحات للصحفيين بقاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا: "سنضربهم بقوة وفق شروطنا، وعلى الأهداف التي تحسّن بيئة عملنا وتُضعف القدرات التي تسعى إيران إلى امتلاكها".

وأشار إلى أن ضربات إضافية متوقعة في القريب العاجل، ملمّحًا إلى أنها قد تمتد حتى الليلة التالية إذا لزم الأمر.​​​​​​​