مسؤول أمريكي: ترامب لا يخطط للقاء زعيم كوريا الشمالية بالصين يومي 14 و15 مايو الجاري وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية

أنقرة / الأناضول

أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يخطط للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.

المسؤول الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه تحدث لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الثلاثاء، ردا على تساؤلات عن احتمال إعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وكان من المقرر أن يجري ترامب زيارته إلى الصين بين 31 مارس/ آذار و2 أبريل/ نيسان، إلا أنها أُجلت إلى 14-15 مايو/ أيار الجاري، بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

والتقى ترامب (في ولايته الأولى 2017-2021) وكيم 3 مرات عامي 2018 و2019، في سنغافورة، وفيتنام، وقرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين.