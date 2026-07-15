حسب ما نقلت القناة "13" العبرية، في ختام جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بالعاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية...

مسؤول أمريكي: اتفاق على آلية انسحاب إسرائيل من منطقتين جنوبي لبنان حسب ما نقلت القناة "13" العبرية، في ختام جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بالعاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية...

زين خليل/ الأناضول

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن واشنطن توصلت، بالتنسيق مع بيروت وتل أبيب، إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة لآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من "منطقتين تجريبيتين" في جنوبي لبنان، على أن يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك، وفق ما نقلته القناة "13" العبرية الخاصة عن المسؤول، الذي لم تسمه، في ختام جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل عقدت في العاصمة الإيطالية روما بوساطة أمريكية.

ووصف المسؤول الأمريكي المحادثات بأنها "مثمرة وإيجابية".

وقال: "اتفقنا على الخطوط العريضة وآلية الانسحاب من المنطقة التجريبية، وسيُستكمل الاتفاق على تفاصيلها، على أن يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة، ستركز على تنفيذ جميع بنود اتفاق الإطار الثلاثي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر لبناني للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، إن تطبيق خطة "المنطقتين التجريبيتين" سيبدأ "خلال أيام"، استجابة لطلب لبناني.

وأضاف المصدر أن مباحثات روما أحرزت تقدماً، وتناولت بالتفصيل آلية تنفيذ اتفاق الإطار والتسلسل الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وبحسب القناة "13"، ينص اتفاق الإطار، الموقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي، على نشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، ونزع سلاح "حزب الله"، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي تنتشر فيها.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومتين اللبنانية أو الإسرائيلية بشأن نتائج المباحثات.